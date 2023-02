Em mensagem aos paranaenses, Ratinho Jr. diz que defender a democracia é governar para todos. Leia o artigo

Há um mês, as instituições brasileiras foram submetidas ao mais grave ataque já registrado após a redemocratização do país, em 1985. Contudo, a ágil e contundente reação de governantes comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito mostrou o caminho que o Brasil deve seguir. O histórico líder sul-africano Nelson Mandela nos ensina que a grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos a cada vez que caímos.

A estabilidade política duradoura e o respeito às decisões do eleitorado são os pilares que consolidam e fortalecem a democracia no Brasil. Ciente de sua responsabilidade para com o país e os mais de 11 milhões de habitantes de nosso estado, o Governo do Paraná concentra esforços e energia naquilo que é urgente. É prioritário mitigar a desigualdade social e gerar oportunidades para todos, especialmente a população mais carente.

Não por acaso, lançamos um pacote de obras estruturantes que somam investimentos públicos de mais de R$ 3,3 bilhões. A iniciativa vai gerar 41 mil empregos diretos e indiretos com a criação de frentes de trabalho em novas obras estruturantes em todo o estado.

Um dos principais projetos é o Contorno Sul da capital, uma grande obra de adequação e reorganização viária que vai dar mais agilidade e segurança ao tráfego aos 29 municípios da região metropolitana de Curitiba.

Além disso, o Contorno Sul também vai fortalecer a economia do Paraná não apenas com a geração de empregos nas obras, mas principalmente como novo corredor de circulação de nossa produção industrial e agrícola.

Simultaneamente, o Governo do Paraná também aplica modelos inovadores para melhorar indicadores sociais e econômicos. Com as Agências do Trabalhador do Estado, fortalecemos as parcerias com a iniciativa privada, as prefeituras e o Sistema S. Em 2022, as 300 agências e postos avançados do Paraná responderam por 33% dos empregos intermediados por órgãos públicos similares no Brasil. Nesse modelo, o Paraná também foi o principal gerador de empregos entre jovens de 18 a 29 anos da região Sul.

Também alcançamos a marca de quase 400 mil postos de trabalho abertos nos últimos quatro anos e a menor taxa de desemprego desde 2014 (5,3%), bem abaixo da média nacional (8,7%). Temos a quarta maior economia do Brasil e fomos reconhecidos pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) como o estado mais sustentável do Brasil, após acelerarmos uma agenda ambiental comum com nossos 399 municípios.

Com responsabilidade fiscal e segurança jurídica, o Governo do Estado cria o ambiente seguro para que empresas nacionais e grupos internacionais apostem no Paraná como um grande polo de novos negócios e oportunidades. Recentemente, nosso estado recebeu a maior fábrica de painéis fotovoltaicos do Brasil e o maior frigorífico de suínos da América Latina, além de anúncios de investimentos da Ambev, Heineken, Boticário, Audi, Volvo, DAF, Renault, Volkswagen e cooperativas paranaenses que, em breve, vão faturar R$ 200 bilhões ao ano.

O apoio estadual às micro e pequenas empresas também viabilizou a abertura da primeira Agência do Trabalhador da Cultura, voltada ao mercado criativo, e uma linha de crédito específica para pequenas empreendedoras ou negócios que tenham mulheres como sócias. Até o momento, o Banco da Mulher Paranaense já injetou R$ 120 milhões para fomentar o empreendedorismo feminino. Numa outra frente, criamos o Casa Fácil, o programa de habitação do Governo do Estado, que está construindo 43 mil novas unidades para famílias com renda mensal de até dez salários mínimos e prioridade de atendimento para as de menor renda.

Como governador reeleito, meu comprometimento com a defesa da democracia e o progresso social segue irrestrito e inegociável. Lutamos por políticas públicas que atendam a todos os paranaenses, desenvolvendo o nosso estado com muita harmonia. O Brasil precisa de paz e estabilidade, e o Paraná está pronto para cumprir sua parte nesta missão.

*Carlos Massa Ratinho Junior é governador reeleito do Estado do Paraná.