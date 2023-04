Em obras, UBS do Jardim Tupy terá alterações no atendimento a partir do dia 2 de maio

Por conta das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) São José, no Jardim Tupy, a Secretaria Municipal de Saúde avisa que o atendimento ao público sofrerá mudanças.

A partir da próxima terça-feira, 2 de maio, serviços como vacinação, curativos, administração de medicamentos, aferição da pressão arterial e glicemia capilar, além de outros procedimentos, serão realizados nas unidades de saúde do Shangri-lá e do Costeira. E a partir do dia 8 de maio, as consultas médicas e o atendimento de entrega de medicamentos ocorrerão na Rua das Dálias, 2449, no Jardim D’Ampezzo.

Melhorias

A obra, que é uma reivindicação antiga dos usuários, deverá ser executada num prazo de 12 meses e o valor investido pela Prefeitura está na casa dos R$ 3 milhões. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) seguindo os mesmos padrões das novas Unidades que estão sendo construídas em Araucária, com foco na sustentabilidade. Com a ampliação, a Unidade passará de pouco mais de 600m² para 1.052,44 m².

Foto: Divulgação.