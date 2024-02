Em operação conjunta, GMs de Araucária e Fazenda Rio Grande apreendem drogas e cigarros contrabandeados

Como resultado de uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (06/02), as guardas municipais de Araucária e Fazenda Rio Grande prenderam três pessoas e apreenderam drogas e cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação teve início na divisa entre os dois municípios, quando um casal que seguia em uma motocicleta sentido Araucária, tentou fugir do bloqueio montado pelas equipes. Rapidamente, os motociclistas das duas guarnições seguiram o casal e conseguiram fazer a abordagem.

Na fuga, a mulher que estava na garupa da motocicleta, jogou um pacote, e dentro deste havia 0,499kg de cocaína. Quando questionados sobre a droga encontrada, os dois disseram que fariam uma entrega em Araucária, porém não informaram o local e nem a identidade do recebedor. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, para as providências necessárias.

Em outra abordagem, as equipes de Araucária e Fazenda Rio Grande encontraram 7.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem foi preso e, juntamente com a “muamba” apreendida, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Federal (DPF) em Curitiba, que tem a competência sobre crimes de contrabando.