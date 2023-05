Em rua movimentada, bocas-de-lobo quebradas representam risco para pedestres e motoristas

Bocas-de-lobo localizadas na Rua Alfredo Mattioli, via que serve de acesso ao Max Atacadista, no bairro Estação, estão com as grades de proteção quebradas, oferecendo riscos para pedestres e motoristas que passam pela região. Segundo um leitor do Jornal O Popular, são duas bocas de lobo, uma de cada lado da via, que estão quebradas a um certo tempo. “É um perigo, crianças podem cair ali. O buraco tem quase um metro de profundidade, e esses dias um veículo ficou com a roda presa”, alegou.

O leitor afirmou que não chegou a registrar a reclamação junto à Prefeitura Municipal, para solicitar o reparo da boca de lobo. Sendo assim, a justificativa é de que a programação de serviços ocorre com base no registro de situações detectadas. “O contato dos moradores com a Prefeitura, neste caso via Secretaria de Obras, é fundamental para registrar situações como a citada e, com isso, o atendimento irá ocorrer de maneira mais ágil”, explica a SMOP.

As solicitações de serviços podem ocorrer presencialmente na sede da Prefeitura, via Ouvidoria Geral 0800 643 1550 ou 3614-1789, pelo aplicativo App Atende.net, entre outros recursos disponíveis.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1363