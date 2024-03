Em uma semana, Araucária apresentou 28 novos casos de dengue

No período de apenas uma semana, os casos de dengue, chikungunya e zika em Araucária apresentaram um aumento, conforme mostram os últimos boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O boletim de 16 de fevereiro apresentava 129 casos notificados, 29 em investigação, 12 confirmados, 10 importados (contraídos em outras cidades) e 2 autóctones (contraídos no próprio Município). Já no boletim do dia 23 de fevereiro, os casos notificados subiram para 157, 16 estão em investigação, 20 foram confirmados, sendo 18 importados e 2 autóctones.

A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti, que provoca sintomas como dor nas articulações, no corpo, na cabeça, náuseas, febre acima de 39ºC e manchas vermelhas no corpo.

Todos contra o mosquito

Para frear o avanço da epidemia, a população pode contribuir com alguns simples cuidados, como verificar se a caixa d’água e lixeiras estão bem tampadas, retirar pratos debaixo dos vasos de plantas ou preenchê-las com areia, limpar calhas, tratar água da piscina e trocar a água dos pets diariamente.

Em Araucária, um telefone foi disponibilizado para a população fazer denúncias sobre possíveis focos de dengue, é o 0800-643-7744.