Conforme o costume judaico, o nome dado ao recém nascido tinha um significado muito grande. A escolha do nome Jesus, quer dizer, ‘Deus salva’. Jesus veio para salvar a humanidade, através das suas palavras, gestos e ações. Ele é o enviado do Pai, para libertar a todos do jugo do pecado, trazendo a salvação. Toda a sua vida é cercada pelo amor de Deus, e, tudo o que ele veio pregar, toda a boa nova do Reino, nos mostra Jesus como Salvador. Ele não veio para condenar, para impor medo e culpa nas pessoas, para desejar o mal ou o inferno, muito pelo contrário, ele mostrou, pela sua vida, o imenso amor de Deus por todos, sobretudo, com os mais pobres e sofredores.







A vinda de Jesus mudou radicalmente a história dos homens, pois, como Deus encarnado, feito gente, anunciou a esperança. Esse é o grande mistério do Natal, inacessível com a razão humana, pois, é uma questão de fé. Crer é um ato livre, espontâneo, que nos coloca na atitude de discípulos missionários. Como um homem pode ser Deus? Essa foi a pergunta feita pelos poderosos da época, gerando escândalo e sendo o motivo principal da sua condenação. Nenhum ser humano poderia se atribuir esse título de Filho de Deus. Mas, nós que cremos, temos plena fé de que ele não era apenas um homem, mas era também Deus.

Naquele menino nascido numa manjedoura, esconde-se o grande mistério de Deus para com a humanidade. Frágil, pobre, rejeitado pelos poderosos, cercado por animais, numa gruta em Belém, ele reflete o grande amor de Deus. Emanuel, Deus Conosco, ele nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou, e, continua vivo em nosso meio. Suas palavras continuam plenamente atuais, a sua boa nova continua a ressoar em todos os cantos do planeta, sendo acolhido por muitos, mas, rejeitada por outros. Mas, para quem crê, suas palavras são palavras de vida eterna, são palavras da salvação. Tudo o que ele falou, tudo o que ele fez, todos os gestos seus, revelam o grande amor de Deus por cada um, querendo somente e unicamente a sua salvação.

O Natal está se aproximando e, com ele, recordamos, revivemos e novamente acolhemos o nascimento do Menino de Deus. Ele quer nascer dentro de cada um de nós, e, instaurar um Reino novo, de paz, de amor, de solidariedade, de justiça e de fraternidade. Em Jesus, todos somos irmãos e buscamos somente o bem de todos. No coração de quem acolhe Jesus, o Salvador, que veio para libertar os homens da escravidão do pecado, nasce o compromisso de amor aos irmãos. Jesus, o Salvador, é a esperança de uma sociedade mais fraterna e solidária. É impossível alguém dizer que acolheu Jesus e, ao mesmo tempo, continua espalhando ódio, rancor e desejo de vingança. Pelo contrário, quando Jesus habita o coração humano, brota nele o sincero desejo de simplesmente amar e fazer o bem.

Naquele Menino anunciado pelo anjo, está o próprio Deus, feito gente, Emanuel – Deus conosco. Que a sua vinda em nosso coração, nos renove, nos transforme, nos faça homens e mulheres do bem, movidos pelo amor incondicional. Essa semana que antecede o Natal, seja para todos nós, tempo de mudança interior, para que, movidos pelo evangelho de Jesus, sejamos semeadores da paz, do amor e da fraternidade.