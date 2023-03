Empresas de Araucária participam de missão técnica do Sebrae/PR

Representantes do setor público e empresários das cidades de Araucária e Campo Largo participaram de uma missão técnica organizada pelo Sebrae/PR à fábrica da montadora de veículos BMW em Araquari, Santa Catarina. A comitiva contou com a participação de 15 pessoas e serviu para o conhecimento prático do que é um roteiro turístico industrial e dos seus reflexos nas empresas.

No turismo industrial, as fábricas abrem suas portas para que interessados possam conhecer a estrutura das unidades produtivas, a forma de fabricação e a tecnologia utilizada. O roteiro da visita costuma ser guiado e ainda pode apresentar a história da empresa, como criação, implementação no local onde está situada e até mesmo desenvolvimentos científicos.

Durante a visita foi possível sensibilizar os participantes sobre como elaborar um roteiro desse estilo e entender como isso pode ser aplicado dentro da realidade das empresas da região. O Sebrae é apoiador desse processo e vem atuando para a ampliação e a criação de novas oportunidades, também para auxiliar aqueles que querem abrir suas portas a instituir, criar, organizar e formatar roteiros que gerem experiências e atraiam turistas.

Escolhida como destino da visita, a BMW possui roteiro turístico operado pela Serra Verde Express, empresa paranaense que organiza as visitas à fábrica desde outubro de 2022. O tour passa por diferentes etapas, como a soldagem de componentes e construção da carroceria, a montagem do carro e a finalização da produção, o acompanhamento dos primeiros testes de rodagens, realizados por maquinário, a experiência do teste na pista de carona com um piloto BMW, até chegar à linha de controle de qualidade.

O procurador-geral de Araucária, Simon Gustavo Caldas de Quadros, fez parte da comitiva e comentou que a visita superou as expectativas, sendo possível conhecer espaços da empresa e solucionar dúvidas. “Foi incrível, tivemos a oportunidade de conhecer e ter acesso a essa iniciativa de turismo industrial que pode trazer estímulos à economia local, ao empreendedorismo e à educação”, comenta. Ele afirmou ainda que Araucária possui um parque industrial capaz de utilizar exemplos de outras indústrias e se beneficiar em diferentes pontos, como na melhoria de processos.

“O modelo proposto pode gerar valor para o turismo e a indústria, mas vai além. O setor hoteleiro está pronto para receber e atender novos visitantes. Estudantes e professores podem se beneficiar tendo acesso a casos de sucesso, e também o estímulo à criação de empresas e ao empreendedorismo pelas pessoas: começar pequeno e chegar onde grandes indústrias estão, é sempre inspirador”, ressaltou.

Pensando em futuras ações

Localizada em Araucária, a Berneck é especializada na produção de itens que levam a madeira em sua base, como os painéis de MDF. A analista de marketing, Carolina Arruda, participou da comitiva e explicou que a oportunidade rendeu diferentes insights.

“Além do networking com os demais colegas, a troca de conhecimento e práticas aplicadas em outras indústrias foi essencial. Estamos reformulando o nosso projeto de visita, por isso nos desafiamos a conhecer outras experiências para podermos agregar em novo escopo de visitação. As percepções de experiências que vivenciamos no dia da visita certamente contribuirão para destacar pontos fortes em nossas futuras ações”, finalizou.