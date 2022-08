Enem 2024: saiba o que muda na prova

O Novo Ensino Médio está sendo aplicado desde o início deste ano e para se adequar ao formato, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também será alterado. As mudanças pretendem adequar o exame ao conteúdo que integra o novo modelo de ensino. A expectativa é que o novo Enem seja aplicado em 2024.

Quais as principais

mudanças no Enem?

As principais alterações acontecerão na segunda etapa. “O estudante vai fazer uma prova de acordo com a área do ensino superior que ele deseja ingressar”, explica a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos. A mudança é vista como positiva, já que vai adaptar o conteúdo ao encerramento do primeiro ciclo do Novo Ensino Médio. Ou seja, os alunos encontrarão no exame o mesmo modelo aplicado nos três últimos anos escolares.

Por que o Enem

vai mudar?

O objetivo é alinhar o Enem com a reforma do Ensino Médio. O novo modelo prevê que até 2024, as escolas reservem parte da carga horária (cerca de 40%) para aulas específicas em áreas do conhecimento de interesse dos estudantes. Os outros 60% são os conteúdos gerais. Os itinerários formativos previstos pela BNCC são: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ensino Técnico. A intenção é que o novo Enem esteja mais alinhado com o projeto de vida de cada estudante.

Confira o que vai

mudar no novo Enem:

Uma parte do Enem será comum a todos: o objetivo é avaliar as competências e habilidades da formação geral, com ênfase em língua portuguesa e matemática, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Integram esse grupo a redação, que continua dissertativa-argumentativa e a língua estrangeira.

Avaliação dos itinerários formativos: essa outra parte do exame será uma combinação optativa. A prova será de acordo com o curso de ensino superior que o estudante deseja cursar.

Língua inglesa integrada a outras disciplinas: o inglês estará nas demais áreas do conhecimento. No Enem atual, as questões de língua estrangeira fazem parte da prova de linguagens.

Questões discursivas: além da redação, as questões discursivas devem estar presentes nos dois dias de exame. Há a possibilidade que toda a segunda etapa siga esse modelo.

Publicado na edição 1324 – 11/08/2022