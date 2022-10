Enem: Atividades físicas ajudam na reta final dos estudos

Exercitar-se contribui com o equilíbrio emocional e ajuda a memória



Para quem está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 13 e 20 de novembro, uma boa dica pode ser incluir atividades físicas de baixa intensidade na rotina.

Estudos mostram que mesmo atividades físicas de baixa intensidade podem incrementar as conexões cerebrais nas áreas responsáveis pela memória e armazenamento de informações. “Estimular o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela formação de novas memórias, pode ser feito com o hábito de exercitar-se cerca de dez minutos por dia”, explica Rosangela Dambroski dos Santos, Coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus.



São várias as opções que cabem no cronograma de estudos; levar o pet para passear, dançar, fazer yoga ou buscar uma aula on-line de exercícios da preferência do estudante.



Equilibrando as emoções



O período que antecede a realização de provas importantes como os vestibulares e o Enem tende a ser marcado por emoções como ansiedade e apreensão. Praticar exercícios físicos diariamente, mesmo que com pouca duração, pode ajudar a estabilizar corpo e mente. Outro fator relevante é que o simples fato de mudar o foco da atenção do estudante, neste caso direcionado para uma atividade física, gera um descanso para a mente.



Boa para a memória e para a saúde mental dos estudantes, a prática regular de atividades físicas traz ainda outros benefícios. Confira alguns:



Fortalece músculos, ossos e articulações;



Aumenta os níveis de energia e diminui a sensação de fadiga;



Relaxa o corpo, o que pode contribuir para a qualidade do sono;



Por liberar dopamina, serotonina e endorfinas, além de otimizar o fornecimento de oxigênio e nutrientes pelo corpo, aumenta a sensação de disposição e bem-estar;

Estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, o que fortalece o sistema imunológico.



Melhora a circulação e com isso reduz o risco de incidência de obesidade e diabetes.

Publicado na edição 1333 – 13/10/2022