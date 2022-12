Então é Natal

Como tem acontecido nos últimos anos, este também não foi um ciclo de 365 dias dos mais tranquilos. Após dois anos de pandemia intensa, imaginávamos (pelo menos grande parte da população mundial) que tudo o que viria na sequência seria tranquilo de se lidar.







Não é isso, porém, o que a vida tem mostrado. Viver segue sendo um desafio. Encontrar nosso lugar nessa selva de pedra também. Entender o ser humano com quem habitamos este nosso planeta água idem.

Parece que seguimos sem valorizar devidamente bens preciosos que conquistamos ou que – para quem acredita – nos foi dado por um Ser superior. A pandemia pela qual passamos deveria ter contribuído para que entendêssemos que poder conviver com quem gostamos (e até com quem não gostamos tanto) é uma dádiva. Mesmo assim, a humanidade tem insistido em se afastar. Travamos guerras, vejam só, por território em pleno século XXI, quando as fronteiras foram rompidas pela tecnologia. Nos afastamos de amigos e familiares simplesmente porque não concordamos em quem ele vota! Sim, ainda fazemos isso! Que patacoada, não?

Chegamos ao cúmulo de cogitar desejar o mal de nosso país simplesmente porque este ou aquele sujeito não se elegeu. E estamos falando aqui de ambos os lados, não importa qual você ache o seu. Torcemos para que quem não concorda com a gente seja mal atendido neste ou naquele serviço público ou que não alcance seus objetivos simplesmente para que possamos dizer: eu avisei!

E fazemos tudo isso mesmo após termos sobrevivido a uma pandemia. Algo que milhões de pessoas não tiveram a sorte de conseguir! Ora, é ou não é um absurdo isso?

Precisamos urgente rever esses nossos conceitos de vida. Precisamos aprender a aproveitar e agradecer mais o que temos do que reclamar e praguejar aquilo que não temos! A vida é simples de se viver. Somos nós quem a complicamos!

Então, faça deste Natal o melhor Natal de todos os tempos para você e para todos aqueles com quem você divide o planeta! Pense nisso, ótimas festas e boa leitura!

Foto: Marco Charneski.