Entenda a importância do pediatra no acompanhamento da vida das crianças

Na jornada da infância, onde cada passo é um novo marco no crescimento e na formação, o papel do pediatra se mostra muito importante. Esse profissional não é apenas um médico, mas um verdadeiro “guia” da saúde infantil, cuidando desde os primeiros meses de vida até os primeiros passos na adolescência.

O pediatra é mais do que um simples observador do crescimento físico da criança, avaliando não apenas aspectos biológicos, mas também a saúde mental e emocional. Estudos revelam que crianças que mantêm um acompanhamento regular com um pediatra têm uma menor incidência de doenças e são menos propensas a internações hospitalares.

“O pediatra é o profissional que está ao lado dos pais desde o nascimento da criança, acompanhando o seu desenvolvimento e prestando todo o suporte necessário para que ela cresça e se desenvolva de maneira saudável”, afirma a Dra. Patricia Beleski, pediatra da Clínica São Vicente.

Além de monitorar o crescimento e desenvolvimento, o profissional orienta os pais sobre os cuidados essenciais para a saúde da criança. A vacinação, uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças, é ressaltada pela especialista como um pilar essencial para manter a criança longe de ameaças. “A imunização é a forma mais eficaz de prevenir doenças graves, como o sarampo, a poliomielite e a rubéola”, afirma.

Ao oferecer consultas para crianças de todas as idades, a Clínica São Vicente destaca a disponibilidade e importância desse profissional. Os pais são incentivados a procurar um pediatra desde o nascimento do bebê, garantindo que cada fase seja enfrentada com os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável.

A Dra. Patricia Beleski conclui, enfatizando a conexão única entre o pediatra, a criança e os pais. “O pediatra está ao lado dos pais desde o nascimento, proporcionando suporte necessário para que a criança cresça e se desenvolva de maneira saudável. Ter um pediatra para chamar de seu é essencial para o bem-estar infantil”.

