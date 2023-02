Entrevista para televisão

Se achegando recado no Armazém do Iskapinski que uma destas grande rede de televisor da capital querendo fazer uma entrevista com iéu. Mais ieu dando pulo de alegria!! Pagando rodada de pinga pra toda rapaziada!! Mais contente que cachorro com 2 rabo!!! Finalmente, depois de tantos ano contando história, cantando musica de polaco iscrevinhando livro, iscrivinhando no prapular, contando causo na Idéia de Jerico ieu agora sendo reconhecido pelas rede de televisor. Ieu contando pra Flortcha, minha irmã, iéla até abrindo vidro de pepino azedo pra comemorar!!! Ieu foi falando pra iéla, agora nóis vamo ser famoso, aparecer no televisor, Brasil intero vai conhecer os costume polaco, vamo contar história pra tudo mundo ficar se divertindo drento de casa. Flortcha já foi sonhando que nóis podendo ir nestes programa de gente rica ensinar receita de Kuque de polaco, Que podemo se vistir com ropa de loja chique pra fazer propaganda, que podemo fazer comercial nas televison pra povo comprar pó pra colar dentadura!!! Ieu ainda completando que podemo participar na Praça da Alegria, da Zona Total, ir lá no Fuston, contar causo e despois sair por toda region fazendo espetáculo nos teatro. E até quem sabe, ficar ton famoso e participar dos Big Brodi 2028. 3 noite nóis non drumimo dereito esperando dia da entrevista, só pensando o que fazer com tanto dinheiro despois que ficar famoso. Flortcha até confessando que sendo a esperança dela em arumar casamento e iéu nem pensando nisso, achando que casamento sendo pra vida toda, ieu podendo só ficar de namorico com as famosa da televison, uma por semana já tá de bom tamanho!!! Se achegando dia da entrevista, inté levantemo mais cedo pra tomar banho e ficar ajeitado, Flortcha féis permanente nos cabelo ieu passo glostora nos cabelo, ensaiemo umas resposta pras pregunta que repórter podendo fazer, decoremo umas piada, uma história, uns causo pra ficar na ponta da língua. Se achegando Kombi da rede de televisor, desceu repórter e o motorista com câmara na Mon, me deron um microfônico e apontaron câmara e repórter perguntando: Seu Isidório, o que o Senhor acha do preço da batata? E entrevista acabando…. Desgracéra Mésmo!!… Sentemo na Butchoska!!!