Enzo Vansuíta é campeão catarinense de patins street de 2023

Enzo Vansuita de Mesquita é o cara dos patins! Com apenas 12 anos ele já tem uma coleção de títulos. Foi campeão catarinense 2022 e 2023, 3° lugar FISE Jr 2022 (Internacional), vice campeão brasileiro 2022 (categoria Iniciante), 3° lugar no Campeonato Brasileiro Jr 2023, vice campeão do Troféu Brasil Jr 2023, 3° lugar no Sul-Americano 2023, campeão paranaense em 2023 e também atleta da Seleção Brasileira Jr de Patins Street 2023.

No último final de semana, o jovem patinador ampliou esta coleção, ele participou da segunda etapa da 6ª edição do Circuito Catarinense de Patins Street e foi campeão mais uma vez. Este ano foram apenas duas etapas, a primeira em Rio do Sul e a segunda em Joinville, e Enzo ganhou as duas. Com isso, tornou-se o campeão catarinense de 2023.

Nas disputas do Troféu Brasil e Campeonato Brasileiro, Enzo compete na categoria Junior, que reúne atletas até 18 anos, e no Paranaense, ele disputa com patinadores de todas as idades, inclusive adultos. “Já o Circuito Catarinense tem categorias diferentes. No ano que vem, por exemplo, o Enzo estará na categoria Acesso, e se ficar entre os quatro melhores da temporada, automaticamente irá para a categoria Elite”, conta o pai Evandro.

Edição n.º 1390