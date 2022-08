Equipe da A.A.H. vence mais dois jogos na Liga Metropolitana de Handebol

A equipe masculina da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) teve um final de semana de vitórias na Liga Metropolitana. No sábado, 20 de agosto, o time jogou contra Maha e ganhou de 27X25. O atleta João Vitor foi o destaque da partida.

No domingo, 21, o adversário foi Antonina e a Associação se deu bem de novo e venceu por 32X26, além disso também teve o atleta Mizael como destaque da partida.

O próximo jogo do time araucariense está marcado para o dia 4 de setembro, no ginásio do Tarumã, em Curitiba. O horário do jogo e o adversário serão divulgados em breve.