Equipe de patinação Storm precisa de patrocínio para competir no Brasileiro

A equipe araucariense Storm está se preparando para disputar o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade que será realizado entre os dias 15 a 17 de setembro, no Patinódromo de Águas Claras, em Brasília (DF).

Já detentora de títulos importantes na modalidade, a equipe quer buscar mais este troféu para a cidade, porém precisa de patrocínio para a viagem.

Na missão de arrecadar fundos, a Storm organizou uma vaquinha e está contando com a ajuda da população. A contribuição pode ser de qualquer valor, com pagamento via PIX na chave CNPJ 49135164/0001-15.

A proposta da Storm é levar nove crianças para esta competição. “O Campeonato Brasileiro é o mesmo que aconteceu no ano passado e que por motivos financeiros não conseguimos participar. Este ano estamos nos preparando muito e torcendo para que dê certo. Já conseguimos o valor necessário para as passagens, porém falta dinheiro para bancar a hospedagem e a alimentação durante os dias em que ficaremos em Brasília. Esperamos contar com a ajuda de todos”, convida Rogério Faustino, instrutor da equipe.

Mais informações sobre a equipe ou a respeito da vaquinha poderão ser obtidas pelo fone (41) 9 9604-5834.

