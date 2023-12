Equipe Storm de Patinação de Velocidade trouxe excelentes resultados do GRU Open em São Paulo

A equipe Storm de Patinação de Velocidade mandou super bem no GRU OPEN de Velocidade, corrida sobre rodas que aconteceu no domingo, 26 de novembro, em Guarulhos (SP). A competição contou com percursos de 21km, 10km, 5km e 2,5km.

Dos sete patinadores que integraram a equipe araucariense, todos ficaram entre os quatro primeiros colocados.

Daniel Victor ficou em 1º lugar no percurso de 5 km, Nicolas Lincovisk em 3º nos 5km, José Miguel em 1º nos 2,5km, Marcela Alvarenga em 2º nos 5km, Giovana Lincovisk em 3º nos 5km, Manuela Mesgaliski em 4º nos 2,5km e Júlia Sierra em 4º nos 5km. Para realizar esta viagem a equipe Storm contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).