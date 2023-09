Equipe Sub7 do AFFA Diamante é campeã da 1ª Copa Duque de Caxias

No último sábado (16/09), a equipe Sub7 do AFFA Diamante venceu de lavada a 1ª Copa Duque de Caxias. Quatro jogos foram realizados e os pequenos jogadores do AFFA levaram a melhor em todos eles, sendo campeões invictos, um orgulho para o município de Araucária.

Na fase de grupos, o AFFA ganhou em duas competições, sendo a primeira contra o Colégio Fátima, por 1X0, e a segunda contra o time Duque de Caxias A, por 3X1. Na semifinal o jogo foi contra o Clube Curitibano, onde o AFFA também ganhou, dessa vez de 4X1. Na grande final contra o Duque de Caxias, o time araucariense foi campeão, venceu pelo placar de 2X0.

Os jogadores que brilharam nessa competição foram o Léo, Lorenzo, Thomas, Matheus da Maia, Davi Lucas, Davi Gabriel, Lucas, Enzo Gabriel, Davi Matheus.

Com este resultado o AFFA Diamante se classificou para a próxima competição, que será a Paraná CUP, organizada pela Federação Paranaense de Futsal, a ser realizada entre os dias 12 a 15 de outubro. O professor Emanoel dos Santos parabenizou seus atletas e agradeceu o empenho de todos. “Agradecimento especial também aos pais dos atletas, pela confiança no trabalho do AFFA Diamante”, disse.

Edição n.º 1381