Escola Arlindo inaugura horta que produzirá alimentos para complementar a merenda escolar

Na tarde da última terça-feira (12/09), a Escola Municipal Profº Arlindo Milton Druszcz, localizada no bairro Capela Velha, realizou um evento para comemorar a inauguração da sua horta escolar. Após a EJA (Educação de Jovens e Adultos) assumir o comando do projeto, com o patrocínio da empresa Corbion, a horta que começou com 5 canteiros evoluiu para 14 e alcançou o plantio de 900 mudas de verduras, temperos e morangos, e também 21 árvores frutíferas. Toda a produção irá complementar a alimentação escolar.

Além dos materiais, mão de obra, terra e húmus, foram disponibilizadas telas ao redor de toda a horta para preservar sua estrutura. Tintas e palets também foram alguns dos materiais cedidos para a reforma da casinha de madeira, e para a produção de decks e bancos para a instituição de ensino. A escola também foi presenteada com livros para a livroteca.

O evento da inauguração da horta contou com a presença da secretária municipal de Educação Adriana Palmieri e demais representantes da SMED, funcionários da empresa patrocinadora Corbion, da associação de moradores do Arvoredo 2 e dos estudantes da EJA.

Além de verduras e temperos, a horta escolar também terá árvores frutíferas

Edição n.º 1380