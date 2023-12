Escola Capoeira Show Araucária encerra o ano com graduações de alunos 

A Escola Capoeira Show Araucária realizou a graduação das crianças, adolescentes e adultos dentro do evento de encerramento das atividades do ano, realizado no sábado (09/12), na Praça da Bíblia. Participaram 60 alunos e o encontro foi um sucesso de público, reunindo pais e amigos dos capoeiristas. No início da tarde aconteceu uma vivência de musicalidade e ritmo com o Contramestre Coelho do Berimbau.

Ele tem um Canal no YouTube e Instagram que faz muito sucesso divulgando tutoriais de como tocar berimbau e seus ritmos, batidas repique e dobras.

“Iniciamos com uma Roda de Capoeira reunindo convidados da Região Metropolitana e de alguns estados, que vieram prestigiar e reconhecer os alunos e seus méritos nessa conquista da graduação e de mais uma etapa na Capoeira. Logo em seguida fizemos uma apresentação solo dos alunos que se destacaram esse ano de 2023”. Disse o contramestre Canarinho.

Os alunos se destacaram nas áreas de treinamento, pontualidade, dedicação, esforço, atingiram êxito e conquistaram títulos e méritos nas competições. São eles: Leonard Alahyn Borges Moncada, Alana Gonçalves, Andrade Emanuelly Machado da Cruz,

Carlos Henrique Bueno, Soedronlucas Moreira de Melo, Allyson Henrique Cansian, Gabrielle Paulini de Oliveira, William Azevedo Dias e Lurielly Sá.

O evento finalizou com as graduações mais altas, foram três, um em cada etapa. Na primeira teve o Cristhian Tenedine Bueno, o “ninja”, que recebeu a Corda de Intermediário, uma graduação avançada que significa que ele deixa de ser aluno e passa a fazer parte das graduações de formação, já próximo de começar a ministrar aulas. Em seguida foi o de Graduado para Carlos Alberto de Almeida Junior, uma graduação reconhecida e já apresentada nos eventos, ela tem um símbolo importante de mérito e conquista. Também permite que o mesmo ministre aulas.

E para fechar o evento foi graduado o Junior Cesar de Campos como estagiário, uma graduação no qual ele desenvolve e aprimora suas potencialidades, sendo que na próxima ele vai a discípulo. É uma das graduações mais almejadas e esperadas para os capoeiristas. Ele ainda passa a representar seu Mestre no cenário da capoeira.

“Fiquei muito feliz por tudo que aconteceu esse ano, com os ajustes, erros e acertos tudo serviu de aprendizado e para aprimorar e melhorar meu conhecimento. A sabedoria adquirimos ao longo do tempo e sigo nesse aprendizado constante. E que venha 2024 com a minha formatura de mestre na primeira semana de março. Já estou nos preparativos e ansioso para que isso ocorra. A palavra desse ano é gratidão e que Deus nos abençoe e nos conceda sempre sabedoria para as melhores escolhas”, finalizou Canarinho.