Escola Delani recebe visita de estudantes de Curitiba para confraternização de Páscoa

Alunos da Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves, no jardim Sol Nascente, participaram de uma atividade diferente nesta quarta-feira (29/03), proporcionada pelo projeto “Corrente do Bem”, da Escola Atuação, de Curitiba. Estudantes daquela instituição vieram visitar a escola local para desenvolver uma ação voltada à Páscoa.

Segundo a direção, as duas escolas formaram uma parceria, no intuito de conscientizar seus alunos sobre a importância de respeitarmos as diferenças de cada um e todos aproveitaram o momento para se confraternizarem. Para alegrar ainda mais esse encontro da criançada, as escolas trouxeram alguns personagens para brincar, entre eles o coelhinho da Páscoa. Os alunos da Escola Atuação também entregaram ovos de chocolate para os alunos da Escola Delani, que escreveram cartinhas em agradecimento.

O projeto da escola Atuação terá a segunda etapa na sexta-feira (31/03), às 13h30. Os estudantes da escola curitibana virão mais uma vez para Araucária, e em retribuição, as crianças da Escola Delani irão apresentar um teatro musical.

As crianças adora­ram a visita dos amiguinhos da Escola Atuação.

15 anos

A Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves também completa 15 anos de fundação e para comemorar a data, vai realizar um evento no dia 13/05. O Sábado Cidadão será aberto a toda a comunidade, e contará com serviços gratuitos de assessoria jurídica, contabilidade, enfermagem e outras atividades.

Victoria Malinowski com supervisão de Maurenn Bernardo.

Edição n. 1356