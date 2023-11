Escola do Jardim Planalto será revitalizada. Enquanto isso, alunos serão transferidos para a nova Escola Nadir

O prefeito Hissam Hussein Dehaini autorizou esta semana que a Secretaria Municipal de Educação (SMED) promova as ações necessárias para que a Escola Municipal Sebastião Tavares, no Jardim Planalto, seja totalmente reformada.

As conversas entre Hissam e a Secretaria de Educação acerca da necessidade de revitalização desse prédio já vinham acontecendo há algum tempo, porém a logística necessária para realocação dos alunos da instituição enquanto as obras estivessem em andamento ainda estava sendo pensada. Agora, com a quase certeza de que até o início do ano letivo de 2024 a nova Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto estará concluída, foi possível acelerar a reforma da Sebastião Tavares.

Isto porque, como se sabe, é impossível manter os alunos estudando num prédio em reforma, já que o canteiro de obras oferece os mais diversos tipos de risco para a criançada, seja por conta da poeira gerada por demolições e uso de maquinário, madeiramento com pregos, caliças, cheiro forte de tinta, necessidade constante de acessar a obra por várias equipes, o que impede o controle de fluxo por parte da direção da instituição e assim por diante. Assim, enquanto as obras acontecem é necessário encontrar um outro local para que esses estudantes tenham aula. Este, inclusive, foi o caso da Escola Nadir. Quando as obras iniciaram lá, os alunos foram transferidos para outras unidades da rede municipal de ensino. “Ali no bairro Costeira a gente já está construindo novos prédios para a Escola do Gralha Azul (Leopoldo Jacomel) e para a Escola do Maranhão (Nadir). Só faltava dar essa atenção para a Escola do Planalto (Sebastião Tavares). E a agora vamos fazer isso. É claro que enquanto a obra acontece vamos ter que transferir os alunos e funcionários para a própria segurança deles. É um transtorno passageiro para uma melhoria definitiva”, explicou Hissam.

A mesma lógica de realocação de alunos e profissionais foi utilizada nas outras escolas que passaram por grandes revitalizações ao longo dos últimos anos, como a Ambrósio Iantas, Leopoldo Jacomel, Egipciana Carrano, Ayrton Senna, Marcelino Andrade, Maria Alice Montrezol e por aí vai. “Esta iniciativa, liderada pela administração do prefeito Hissam, reflete um compromisso genuíno com a excelência educacional. A reforma prevista tem como objetivo aprimorar não somente a infraestrutura, mas também proporcionar um ambiente mais propício ao aprendizado, visando elevar a qualidade da educação oferecida. A determinação do prefeito é a de que façamos o possível e o impossível para que todos os nossos alunos tenham espaços adequados para estudar. O Hissam está fazendo pela Educação de Araucária mais do que foi feito nos últimos cinquenta anos somados”, comentou Adriana Palmieri, secretária de Educação.

Nova Sebastião Tavares

A necessidade de reforma completa da Sebastião Tavares é urgente e pode ser vista por qualquer pessoa que passa alguns minutos no local. Há goteiras em várias salas, rachaduras em vários pontos do prédio e infiltrações das mais variadas. O projeto de requalificação da instituição ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e deve incluir a troca de todo o telhado, colocação de pastilhas nas salas e corredores, revisão hidráulica e elétrica, revisão dos muros e segurança do prédio, nova pintura, troca dos tacos das salas de aula por piso, revitalização total da cozinha, sala de recursos, sala de suporte pedagógico, biblioteca, sala multiuso e adequação da estrutura para atender aos padrões do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. “A reforma da Escola Sebastião Tavares é um passo essencial para fortalecer o compromisso com o futuro das gerações vindouras. Esta ação demonstra o investimento contínuo no potencial educacional das nossas crianças/estudantes, refletindo a importância do ambiente de aprendizagem na formação de cidadãos preparados e engajados”, complementa Adriana.

Foto: Valdecir Guimarães / O Popular PR

Edição n.º 1389