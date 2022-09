Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano, que está funcionando provisoriamente no bairro Capela Velha enquanto as obras de suas novas instalações estão em andamento, vai promover um bazar com uma “pastelada” evento será no próximo sábado, 24 de setembro, no horário das 8h30 às 12h, na rua José Maria dos Anjos, 50 (no prédio da Escola Municipal Professor Ambrósio Iantas).

Os pasteis serão vendidos a R$5,00 cada, com sabor único de carne. E o bazar contará com venda de roupas, calçados e utensílios domésticos. Toda a renda obtida será revertida para a compra de presentes para o Dia das Crianças.