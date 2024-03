Escola Eglé homenageia professora que se aposentou após 47 anos de Magistério

Professor é uma das profissões mais nobres que existe. Sempre que um desses profissionais se aposenta, deixa saudades e uma corrente de respeito e admiração. E foi isso que aconteceu com a professora Leocádia Eva Stefanski Markovicz, que recentemente se aposentou após 47 anos de atuação no Magistério.

A profissional foi homenageada pela direção da Escola Municipal Profª Eglé Cordeiro Machado Pinto, última instituição que atuou.

“Agradecemos a Professora Leocádia pela sua grande contribuição com a educação, nos seus 47 anos de Magistério. Seu conhecimento foi essencial para a formação dos estudantes da nossa escola. Só temos a agradecer pelo seu empenho e luta ao longo de todos esses anos. Aproveite o seu merecido descanso!”, afirmaram as diretoras Ivaldirene Viante Cerqueira e Paola Roman Russi (auxiliar).

Leocádia Markovicz iniciou na educação em 1977, seu primeiro local de trabalho foi a hoje extinta Escola São Vicente de Paulo, em São Miguel, onde por muitos anos lecionou com dedicação e desempenho, inclusive teve a oportunidade de ensinar o próprio filho em sala de aula. Depois de um tempo foi trabalhar na Escola Municipal Vitório Sfendrych, no Barigui, onde também ficou por muitos anos no serviço educacional.

Também durante alguns anos trabalhou na Escola Aleixo Grebos, na Vila Angélica. Agora encerra sua carreira na Escola Eglé, deixando para trás uma longa jornada de trabalho, sempre atualizando seus conhecimentos científicos e aprimorando a prática pedagógica.

“Me aposento com orgulho do caminho percorrido por quase cinco décadas. Foi uma longa jornada de trabalho e dedicação formando cidadãos, repassando conhecimentos, respeito e desejando que todos obtenham um futuro brilhante em todas as áreas de suas vidas. Desejo ter deixado marcas de aprendizagem e um legado nos corações dos estudantes e nas parcerias que convivi, tanto quanto carrego comigo. Com muita gratidão a Deus sigo aposentada e realizada profissionalmente”, declarou a professora.

Edição n.º 1407