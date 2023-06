Escola Elizabeth Werka ganhará novo prédio

Depois de muitos anos e vários remendos, uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade vai ganhar a revitalização que seus alunos merecem. Trata-se da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, localizada nas esquinas da rua São Vicente de Paula com Rodoldo Hasselmann, no Centro de Araucária.

Os projetos que embasam a obra ainda estão em andamento, mas devem ser concluídos ao longo das próximas semanas. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) deseja que a licitação para escolha da empreiteira que executará os trabalhos aconteça ainda no segundo semestre de 2023.

A elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura da nova Escola Werka estão sob os cuidados dos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), que aplicam nele os mesmos padrões de identidade visual e soluções em construção que vem sendo pensados para todos os prédios públicos municipais. Dentro deste conceito, o objetivo é transformar essas edificações em protagonistas das regiões em que estão inseridas, valorizando sempre o seu entorno.

A nova Werka será construída no mesmo endereço em que está a estrutura atual e prevê também a reforma da sede da Secretaria de Educação, que fica na rua Lourenço Jasiocha. A área construída final da instituição de ensino será superior a atual, de modo que ela possa atender um maior número de alunos.

Os arquitetos e engenheiros da Secretaria de Planejamento pensaram os detalhes do projeto da nova escola de forma cuidadosa, de modo a atender as necessidades da comunidade escolar, oferecendo um ambiente inspirador e motivador para o ensino e o crescimento pessoal dos alunos.

Entre os diferenciais da nova Werka estão salas de aula tecnológicas. Com recursos modernos, esses espaços estão sendo projetados para estimular ao máximo o aprendizado dos alunos. O prédio ainda terá um auditório cultural, que será um local incrível com capacidade para até cem pessoas, que proporcionará eventos culturais e momentos de integração com a comunidade.

Por sua vez as áreas de esporte e recreação serão totalmente renovadas para atender a diversas faixas etárias. O bosque existente no terreno do Werka é valorizado nesse novo projeto, promovendo a educação ambiental e despertando nos alunos o cuidado com o meio ambiente.

Preocupação mais do que atual, a segurança das crianças e profissionais também ganhou destaque no novo layout da escola, que contará com controle de acesso, entrada e saída dos alunos facilitada, com espaços específicos para o embarque e desembarque.

Haverá ainda salas especiais para atividades extracurriculares, com locais destinados exclusivamente para contra turno, ampliando as possibilidades de aprendizado e desenvolvimento dos alunos. Por fim, a nova Werka também está sendo pensada para ser sustentável, com itens para geração de energia solar, reutilização de águas da chuva e aproveitamento da iluminação natural nos ambientes.

Escola foi pensado dentro da nova identidade visual das instituições de ensino construídas pela Prefeitura

Edição n. 1369