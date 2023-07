Escola Juscelino Kubistchek convida população para festa julina no dia 8 de julho

A Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Porto das Laranjeiras, vai promover um festerê julino no próximo sábado, 8 de julho, e está convidando toda a população de Araucária. O evento começa às 13h e contará com muitas atrações, entre comidas típicas, cama elástica, infláveis, pescaria e apresentações de dança.

O cardápio está recheado de delícias, tem quentão, pastel, milho-cozido, cachorro-quente, bolo, pinhão, frutas com chocolate, algodão-doce, tudo com valores bem acessíveis, e a pipoca é grátis. Para facilitar a vida de todos, os pagamentos poderão ser feitos com cartões, dinheiro ou no PIX.

A Escola JK fica na rua Joaquim Tonchak, s/n, no bairro Porto das Laranjeiras.