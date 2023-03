Escola Municipal Sebastião Tavares recebe doação de livros da Repar

Na terça-feira (21/03), aconteceu mais uma etapa do projeto Meros do Brasil, que vem sendo desenvolvido na Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva, no Jardim Planalto, desde agosto de 2022. Dessa vez a escola recebeu a doação de 500 livros, que foram doados pela Repar, empresa parceira do projeto, após campanha de arrecadação entre os próprios colaboradores da empresa. O objetivo principal do Meros do Brasil é a conservação dos peixes da espécie e dos ambientes costeiros e marinhos, por meio da realização de ações de pesquisa, educação e comunicação. A escola de Araucária foi uma das instituições selecionadas para receber as ações do projeto, que abordam junto à comunidade escolar, a educação ambiental e a pesquisa.

Os livros foram entregues durante uma cerimônia especial realizada na escola, que também contou com várias atividades para os alunos. “Partiu deles (Repar) essa ideia, perguntaram o que a escola precisava, porque eles queriam fazer alguma coisa para contribuir conosco. Então falamos sobre a importância da leitura, como a gente vê essa necessidade, e nosso desejo de ampliar o acervo de livros. Eles decidiram fazer a arrecadação junto aos funcionários e organizamos esse momento da entrega, para que os alunos e a comunidade tomassem conhecimento dessa parceria e da importância de recebermos esses novos títulos para a escola e o quanto isso vai contribuir na questão da aprendizagem”, disse a diretora Ana Paula Pinheiro.

Segundo ela, a escola tem a intenção de disponibilizar esses livros para que os alunos possam levar para suas casas e também utilizá-los para projetos de incentivo à leitura.

