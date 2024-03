Espaço de saúde e educação +Afeto completa um ano de funcionamento em Araucária

O +Afeto é um espaço compartilhado no qual trabalham profissionais que visam proporcionar um crescimento saudável e acolhedor para seus pacientes. Embora seja focado principalmente na saúde infantojuvenil, também atende adultos.

A clínica nasceu do sonho da psicóloga Carla Saad, que, com uma trajetória de quase dez anos atendendo crianças e adolescentes em Araucária, viu a oportunidade de criar um ambiente terapêutico único. Localizado no coração da cidade, ocupa o lugar onde antes era a residência dos avós de Carla, tornando-se uma extensão afetiva da história da família na região.

Com o tempo, o leque de especialidades cresceu, abrangendo avaliação neuropsicológica, psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos, terapia de casal, terapia familiar, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição materno-infantil, psicopedagogia, reforço escolar, grupos terapêuticos e, em breve, fisioterapia. Atualmente, 17 profissionais qualificados atendem no espaço.

Com um ambiente acolhedor, o espaço +Afeto oferece uma experiência completa no atendimento

Carla destaca o compromisso com a humanização do atendimento, visando não apenas oferecer serviços terapêuticos, mas também criar uma atmosfera acolhedora e participativa. “O Espaço +Afeto nasceu da vontade de trazer para Araucária um local acolhedor e terapêutico, no qual as famílias pudessem ter contato direto com os profissionais e um atendimento extremamente humanizado, em que os pais também possam se envolver no tratamento dos filhos e possam ter contato com esse terapeuta, receber orientações, participar ativamente do processo, porque só assim é possível obter resultado e promover desenvolvimento”, afirmou a idealizadora da clínica.

O Espaço +Afeto adota abordagens terapêuticas específicas para diferentes faixas etárias. Para crianças e adolescentes, a Terapia Cognitivo-Comportamental e a terapia ABA são aplicadas, enquanto para adultos e casais, são utilizadas a abordagem sistêmica e da Terapia Cognitivo -Comportamental.

O atendimento às crianças é marcado por um ambiente lúdico, totalmente planejado e acolhedor, proporcionando um espaço seguro para expressarem seus sentimentos e pensamentos.

Carla Saad também salienta a relevância do acompanhamento psicológico preventivo para crianças e adolescentes.

“Além de atuar no tratamento de transtornos mentais, o Espaço +Afeto enfatiza a importância do desenvolvimento de habilidades socioemocionais desde a infância, promovendo um crescimento saudável e equilibrado”. Assim, também oferece projetos grupais para crianças e adolescentes, com o objetivo de desenvolver a inteligência emocional e as habilidades sociais.

Carla Saad também já foi reconhecida como a melhor psicóloga infantojuvenil de Araucária por dois anos consecutivos pelo prêmio Melhores do Ano. “O Espaço +Afeto não é apenas uma clínica de saúde e educação, mas uma extensão de afeto e cuidado para a comunidade de Araucária. A proposta inovadora e as intervenções personalizadas, aliada à qualidade e ao compromisso dos profissionais, promete continuar impactando positivamente a vida de crianças, adolescentes e suas famílias”, afirma.

Serviço

O Espaço +Afeto está localizado na rua Dr. Claudino dos Santos, 83, no Centro. Além do espaço físico, é possível conhecer o trabalho por meio das redes sociais @espacomaisafeto e também pelo site https://espacomaisafeto.com.br/, no qual é possível acessar informações do local e conteúdos exclusivos focados na saúde infantojuvenil. Telefone para contato com o espaço: (41) 999878276.

NINA SANTOS / Edição n.º 1407