Espetáculo circense leva diversão para as crianças do CMEI Profª Rosene

As crianças do CMEI Profª Rosene Rodrigues da Silva se divertiram pra valer com as apresentações da peça teatral “Sorrir e Pensar”, da Cia Giklaus, de Matinhos, que ocorreram no dia 14/12, nos períodos da manhã e da tarde. Composta pelos artistas Giselle Xavier e Klaus Faryj, a companhia utiliza em seu espetáculo elementos circenses como acrobacias e malabares, os quais prendem a atenção do público, independente de sua faixa etária.







Divertida e emocionante, a peça leva a plateia a refletir sobre a amizade, o trabalho e o sentimento de fraternidade. Misturando poesia, acrobacias e humor, Sorrir e Pensar conta a divertida e emocionante história do palhaço Tingão, um ex- artista de circo inconformado por ter sofrido uma injustiça. No decorrer de sua narrativa, Tingão recebe visitas especiais dispostas a ajudar, o que faz com que ele se esforce pra dominar sua tristeza, contudo, as mudanças de humor são inevitáveis.

“As crianças tiveram a oportunidade de apreciar uma história emocionante, que trata das superações dos sentimentos humanos, como a transformação da tristeza em alegria, do cair e levantar, e do papel fundamental da amizade para sermos resilientes, através de uma belíssima história verídica contada através da narrativa poética, com direito a chuva de corações sob as crianças. Seguindo a organização curricular de Araucária, a peça trabalha saberes e conhecimento importantes para as aprendizagens das crianças como a linguagem musical, dramática, corporal, a relação entre imagem, personagem e narrativa, prosa e gêneros textuais, textos poéticos e rimas”, explica a pedagoga Tamara Bucciarelli.

Já a diretora Lucilene Siqueira de França diz que a obra veio como um presente de Natal para as crianças. “Contamos com a contribuição das famílias e da família da Professora Rosene, para juntos trazermos para a unidade a arte teatral poética de forma simples, dando sentido e significado nas aprendizagens adquiridas pelas crianças ao longo do ano de 2022”.