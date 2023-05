Espetáculo “O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha” terá curta temporada na Casa Eliseu Voronkoff

Domingo, 20 de maio, começa a micro temporada do espetáculo “O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?)”, uma criação coletiva do Núcleo de Pesquisa Teatral da Casa Eliseu Voronkoff. A direção de Ana Paula Frazão e elenco é formado por Nicole Gabrielle, Vitória Alencar, Julia Machado, Gustavo Gonçalves, Laís Ribeiro, Kauane Raine, Brayan Domingas. Pedro Sfendrych é o técnico de luz.

As apresentações acontecem em quatro sábados, dias 20 e 27 de junho e 03 e 10 de junho, sempre às 20h, na Casa Eliseu, localizada na Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro. serão apenas 20 lugares por apresentação, por isso é preciso reservar o ingresso com antecedência. O valor é R$20 inteira e R$10 a meia entrada, podendo ser adquiridos diretamente no link: Clique aqui

Sobre o evento

O espetáculo utiliza celulares como principal recurso de som e luz. Fala sobre solidão, relações mediadas pelas telas e aplicativos, medo e fome. Resultado de investigações do Núcleo de Pesquisa Teatral da Casa Eliseu Voronkoff, questiona a sanidade em tempos de alta exposição a tecnologia.

Edição n. 1363