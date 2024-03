Espetáculos araucarienses estão na programação do 32ª Festival de Curitiba

O Festival de Curitiba está chegando, e os artistas araucarienses não vão ficar de fora desse super acontecimento cultural. Esta será a 32ª edição do evento, que teve início no ano de 1992 e hoje se tornou um dos mais importantes do Brasil.

Este ano o Festival irá acontecer do dia 25 de março até o dia 07 de abril, levando ao público mais de 350 atrações, cerca de 80 delas serão totalmente gratuitas. Os horários de cada atração, assim como os locais de vendas de ingressos, devem ser conferidos pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br

A 32ª edição contará com nomes consagrados como Marco Nanini, Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros, Luís Melo, Kiko Mascarenhas, Cássia Damasceno, Fábio Porchat, Deborah Colker, Alessandra Maestrini, Danilo Gentili, Ed Gama e Nany People. Os espetáculos contemplam vários temas: Fringe, Guritiba, Mishmash, Risorama, Mostra Lúcia Camargo, Mostra Surda de Teatro, Gastronomix e Temporada de Grandes Musicais.

O Fringe é aberto ao público brasileiro, onde companhias artísticas de todo o Brasil, podem se inscrever e participar do festival. O Guritiba é um tema infantojuvenil, ou seja, as apresentações de teatros, musicais, contação de história e atividades recreativas, são voltadas para este público. O tema Mishmash contará com apresentações de palhaços e de circos.

Já o Risorama é para quem gosta de dar uma boa risada. O evento conta com apresentações de stand-up, e tem participações confirmadas de Diogo Portugal, Nany People, Danilo Gentili e Matheus Ceará.

A Mostra Lúcia Camargo, é uma das mais importantes do festival, e uma das mais relevantes no cenário de artes cênicas nacional e mundial. São mais de 20 espetáculos, com participações especiais já confirmadas. A Mostra Surda de Teatro visa a inclusão social no meio artístico, onde artistas surdos se apresentarão e se expressarão artisticamente em libras.

E o tema Gastronomix é uma mistura surpreendente de música e gastronomia. A programação conta com aulas-shows e atividades para toda a família, incluindo seus pets, além de um cardápio de dar água na boca. A novidade nesta edição ficará por conta da Temporada de Grandes Musicais. As apresentações juntarão a interpretação com o canto e a dança. O tema irá apresentar quatro grandes e significativos espetáculos, sendo três de grandes nomes brasileiros: Carmem Miranda, Ney Matogrosso e Silvio Santos. O quarto espetáculo será sobre dois bumbás de Parintins: Caprichoso e Garantido – O Duelo da Amazônia.

Araucarienses no Festival de Curitiba

A Casa Eliseu Voronkoff, Centro Cultural independente de Araucária, participará do Fringe apresentando vários espetáculos.

Além da Casa Eliseu, também terão participação no festival o Teatro da Praça e o CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados de Araucária.

Confira as atrações:

Ausências – Casa Eliseu Voronkoff

Érebo A Saga Ordinária dos Invisíveis – Casa Eliseu Voronkoff

Exposição Cenários Imaginários – Casa Eliseu Voronkoff

Ouve! Só me ouve – Teatro da Praça

Imaginadores – Teatro da Praça e CEU

As Seis – Teatro da Praça e CEU

Rapunzel Circus – CEU

Cenas Curtas de Formas Animadas – CEU

Oficina de Videodança – CEU

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro. O CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados de Araucária está localizado na Rua Beija-Flor, 1469, Capela Velha. O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091, Centro.

Apoio importante

Pelo quinto ano consecutivo, o Festival de Curitiba conta com o apoio da Novonesis, empresa que nasceu da fusão da Novozymes e da Chr. Hansen, que sempre mantém o compromisso de fomentar ações culturais e sociais e preza por iniciativas que promovam a inclusão.

“Os valores e compromissos do Festival de Curitiba estão alinhados com os princípios da nossa empresa: conectar pessoas, promover a inclusão e contribuir para a transformação da sociedade. Temos muito orgulho dessa parceria, pois o acesso à cultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade mais crítica, criativa e saudável”, afirma Angela Fey, Gerente Regional de Sustentabilidade da Novonesis para América Latina.