Iéu tava na cidade, paradon com meu Monza no sinaleiro, quando se achegando na janela uma mocinha com uma destas blusinha apertadinha, curtinha que mostrando os imbigo, uma bermudinha ton curtinha que nem entrava bunda intera, um bonezinho na cabeça, pintada que nem dia de casamento!! Me entregô um panfletinho que nem sabendo do que tratava, proque os zoio grudaron no vale das teta. Iéu só acordando quando iscuitando um festival de buzinaço que parecendo dia de casamento. Quando se achegando em casa foi ler o panfleto, tava escrivinhado “ Esposa de Aluguel”, fazemos todo tipo de serviço!! Ah, na hora ieu pensando, mais como as coisa andon complicada nas casa da luis vermelha, que agora até fazendo propaganda nos sinalero!! Mas pelo naipe da moça que entregando panfleto, deve mesmo ser coisa das boa!! Mas devendo mesmo é custar os zóio da cara!! Mais batendo curiosidade, Iéu ja tinha ovido falar dos Marido de Aluguel, daqueles que fazem serviço que marido non fazendo, como trocar tornera, consertar piso quebrado, desentupir privada, arumar tomada, estas coisa que os Marido vagabundo de hoje non aprenderon a fazer, mas agora, Esposa de Aluguel é novidade!! Iéu resolveu fazer ligaçón!! Mocinha atendendo com uma voz suave foi explicando como que funçonando serviço, que tendo tréis tipo de Plano: o estandarte, o Plus e o Praime!! No Estandarte é de meio período, a Esposa de aluguel se achega, faz café, passa pano na casa, limpa os banheiro, lava ropa, estende, e prepara o almoço, e que custando 70 Real, mas se quiser um extra, sabe, um extrazinho depois do expediente, é cobrado um adicional de 20%. No Plus é de periodo intero, inclui as mesma coisa do Plus só que, a Esposa de Aluguél Limpa os Vidros, passa a roupa, prepara o café da tarde e a janta, custa 150, e se quiser um extrazinho, só pagar um adicional de 20%. E o Praime é o mais chique: o período é de 24hrs e custa 100,00!! Só cenzón?? Ah iéu contratando serviço!!! Notro dia me aparecendo uma madame chique , tudo perfumada, se sentô no sofá, tirô cebular e ficô lá paradona!!! Despois ligô televisor sentô bunda no sofá e ficô assistindo até hora do almoço!! Ieu mesmo que tive que fazer a gororoba, depois que iéla comendo deitando no sofá de novo e tirô um ronco!!! Ieu enton preguntando, Como que é? Non vai fazer serviço nenhum?? Enton a Madame dizendo que ieu contratando o sérviço Praime que sendo de Esposa de Rico!! Que iela non fazendo é nada!! Bem, pelo menos o Extrazinho, se sendo 20%, que custa vinton!!! E iela dizendo que este serviço non está disponível porque iela estando com dor de Cabeça!! Agora? Aguentar 24 horas com iésta mulher drento de casa?? Melhor mesmo sendo a vidinha de solteron!!! Desgracéra Mésmo!! Sentei na Butchoska!!.

Publicado na edição 1329 – 15/09/2022