Esposa procura marido que está desaparecido há 10 dias

A esposa de Mauricio Flores, 27 anos, está desesperada em busca de notícias do marido, que está desaparecido há 10 dias. Ela conta que ele saiu de casa para trabalhar na terça-feira (02) e por volta das 11 horas daquele dia, foi a última vez que eles se falaram via mensagem de WhatsApp. Depois disso, Mauricio não apareceu em casa e nem tampouco deu notícias à família.

Ele teria sido visto pela última vez na rua Emanoel Ernesto Bertoldi, no bairro Campo de Santana, em Curitiba. No dia em que desapareceu usava uma camiseta de uniforme do mercado onde trabalha, calça preta e tênis da Adidas preto. A esposa registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Araucária e o nome de Mauricio já consta na lista de pessoas desaparecidas.

Se alguém tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro de Mauricio Flores, poderá entrar em contato pelo fone (41) 3641-6000, da DP de Araucária.