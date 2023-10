Estação meteorológica do Colégio Szymanski já começa a coletar dados sobre o clima

Com a chegada do calor, muita gente começa a pesquisar sobre as temperaturas e também sobre a umidade do ar. Dúvidas como essas podem ser respondidas com facilidade pelos alunos do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski, eles estão fazendo parte de um projeto inovador chamado Emede – Estação Meteorológica Didático Escolar.

A estação começou a funcionar na semana passada e já teve os primeiros resultados diante das chuvas fortes que caíram sobre Araucária. Pra se ter uma ideia do trabalho que será desenvolvido, somente no sábado e domingo (07 e 08/10), a estação registrou um acumulado de chuvas de mais de 100mm. “Estamos começando a ter os dados para compor nosso histórico e creio que essa marca de 102mm já seja umas das maiores a serem registradas”, disse o professor de Geografia Marcus Matozo, mentor do projeto.

Segundo ele, esta semana os monitores que ficarão responsáveis pela EMEDE também estão participando do primeiro encontro do curso de formação sobre o clima. Os alunos estão aprendendo os princípios básicos do tema e como manusear os equipamentos.

A proposta é que, quando estiver em pleno funcionamento, a estação possa fornecer informações sobre o clima em tempo real para toda a comunidade. “A estação meteorológica já começou a funcionar, mas um projeto mais amplo de iniciação científica está previsto para o início de 2024”, disse Marcus.

Todos os dados coletados pela estação meteorológica serão disponibilizados no Instagram @projetoemede.

Edição n.º 1384