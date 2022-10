Estão abertas as inscrições para a etapa Novozymes do Circuito de Corridas das Indústrias

As inscrições para a etapa Novozymes do Circuito de Corridas das Indústrias, evento que se tornou uma referência nacional em corridas de rua, já estão abertas e podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 05 de outubro. Pessoas de todas as idades, industriários e membros da comunidade podem participar desta etapa, que acontecerá no dia 9 de outubro, em duas modalidades: 5km e 10km.



“Ao incentivar iniciativas como esta estamos estimulando o hábito esportivo, atividades de lazer e bem-estar e o intercâmbio cultural e solidário entre os participantes. Todos estão convidados a participar, tanto aqueles que já competem, quanto os que buscam mais saúde e diversão”, comenta Rubia Pereira, gerente da área de Pessoas & Organização da Novozymes.



A entrega dos kits – com camiseta, chip e indicativo de utilização, numeral de corrida e alfinetes – será realizada exclusivamente na loja Procorrer, localizada na Avenida Vicente Machado, 318, Centro, em Curitiba, no sábado (08) que antecede a prova, das 10h às 16h. A largada será no estacionamento da Novozymes, em frente a Associação dos Funcionários da Novozymes (AFNB), na Rua Professor Francisco Ribeiro, 683, em Araucária, a partir das 8h da manhã.



Para mais informações e inscrições é só acessar https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-de-corridas-das-indstrias—etapa-novozymes-34398