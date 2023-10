Estética Bárbara Ribas, o lugar certo para quem quer investir na autoestima!

O tratamento estético deixou de ser apenas uma busca pela beleza e hoje funciona como uma verdadeira conexão com a autoestima. Bastante procurados por mulheres e homens, os tratamentos estão cada vez mais inovadores, atraindo diferentes perfis e atendendo as necessidades diversas. Contudo, é preciso saber a técnica mais assertiva para cada caso, e o ideal é agendar uma consulta com uma clínica especializada, para uma avaliação específica.

A esteticista e cosmetóloga Bárbara Ribas explica a importância da avaliação estética, primeiro passo para elaborar um plano de tratamento ideal e extrair o melhor resultado possível para cada paciente. “Aqui na clínica os planos de tratamento são individuais. Atendemos com estética facial e corporal de forma personalizada, seguindo a necessidade de cada paciente. A avaliação é importante não apenas para definir o melhor tratamento, mas também para elaborar alguns pacotes especiais, como na depilação a laser, por exemplo, e também no Cronograma Facial, que é uma proposta muito legal para quem quer estar com a pele sempre bonita, hidratada e nutrida. Temos ainda pacotes de massagem relaxante, que na minha opinião, é de extrema necessidade para as mamães”, explica Bárbara.

Bárbara é formada na área há cinco anos e há cerca de um ano e meio decidiu abrir sua própria clínica em Araucária, a Estética Bárbara Ribas. Ela conta que desde a faculdade sonhava em ter seu próprio espaço, dedicado a cuidar da autoestima de mulheres e homens. “Eu sofri muito na minha época de escola por ter muita espinha no rosto, meus colegas riam e me chamavam de várias coisas, entre elas o famoso ‘chokito’. Então quando comecei a estudar a área, sabia que meu propósito seria esse: jamais deixar que uma pessoa se sinta mal por ter espinhas, manchas ou qualquer outra coisa que fizesse a autoestima dela ficar em baixa”, declara.

Os procedimentos são seguros e garantem excelentes resultados

Tratamentos avançados

A Estética Bárbara Ribas oferece tratamentos inovadores entre eles a depilação a laser, com o mais moderno aparelho que existe no mercado da estética atualmente. “A depilação é super rápida e quase indolor, aliás essa era uma grande preocupação minha quando iniciei essa atividade, pois sempre ouvia queixas do tipo: ‘desisti de fazer laser por não aguentar a dor’, ou então, ‘fiz 5, 10 sessões e não obtive resultado’. Aqui isso não acontece, além do aparelho ser de alta tecnologia, tem toda uma técnica especial que eu costumo utilizar para trazer o máximo possível de conforto aos pacientes”, explica.

Outros tratamentos disponíveis na clínica são as enzimas (a famosa lipo sem cortes), que ajudam nos casos de gordura localizada, celulite e flacidez; limpeza de pele; peelings, entre eles o famoso peeling de corais, que traz um resultado incrível em uma única sessão; massagem relaxante pra você ter aquele momento de paz e tranquilidade.

“É perceptível que as pessoas estão cada vez mais procurando procedimentos estéticos justamente para elevarem sua autoestima, e a minha função aqui é valorizar o que você tem de melhor, ou fazer você enxergar a beleza que há em você. Uma beleza que às vezes nós mesmas não percebemos”, afirma a esteticista.

Bárbara com o aparelho de laser, o mais moderno do mercado da estética atualmente

Serviço

A Estética Bárbara Ribas está localizada na rua Rodolpho Hasselman, 185, sala 2, no Centro. O telefone de contato é 41 99692 7386 e o Instagram é @estetica_barbara_ribas (acesse pelo QR Code que está nesta página).