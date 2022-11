Estreante em campeonatos, fisiculturista conquista o bronze

Esforço, dedicação e muita força de vontade levaram a fisiculturista Viviane dos Santos à IV Copa Sul e ao pódio. Terceira colocada na competição realizada no domingo (06/11), em Curitiba, a atleta de Araucária encarou numa boa a estreia em uma competição oficial e mostrou que tem talento pra “incomodar” muitas concorrentes.



Treinada por Fernando Trentin, na academia Body Fitness, Viviane disputou na categoria Bikini Fitness. “Muito mais que um troféu, foi a minha superação, cheguei na minha melhor versão, superei todos os meus limites, e esse esporte é isso, seu único adversário é você contra você. Agora é só se preparar para o próximo desafio”, diz a atleta.



Para este ano Viviane não tem mais nenhuma competição pela frente, mas já está focada nos treinos para participar no ano que vem, do Campeonato Paranaense, que dará passagem para o Brasileiro.

Para conhecer mais sobre a rotina da atleta, siga-a no Instagram @viviiane_st.