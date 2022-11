Estrutura de globo gigante desaba durante montagem na Praça da Bíblia

Um acidente acabou fazendo com que a estrutura do globo de luz que estava sendo montado na Praça da Bíblia para o Natal Iluminado de Araucária acabasse caindo na tarde desta segunda-feira, 14 de novembro.

No momento do acidente dois funcionários da empresa que venceu a licitação para fornecimento da decoração trabalhavam em sua montagem. Pelo menos um deles teve ferimentos moderados e foi socorrido pelo Siate.

A empresa que venceu a licitação é da cidade de Pinhais e, segundo seus proprietários, ainda ontem o engenheiro responsável pela montagem esteve na Praça da Bíblia e não constatou qualquer problema com a estrutura.

A empresa lamentou o ocorrido e disse que está acompanhando o estado de saúde dos dois funcionários que estavam no local no momento do acidente. Ainda segundo seu proprietário, a área de montagem estava demarcada, de modo que nenhum transeunte correu qualquer tipo de risco.

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), responsável pela licitação da decoração de Natal, informou que abrirá procedimento interno para verificar as circunstâncias do ocorrido.