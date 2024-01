Estudantes araucarienses tiraram excelentes notas na redação do ENEM

Mais de 60 estudantes de Araucária e região metropolitana participaram, no início de novembro, de um aulão de redação promovido pela Argumenta Mais, preparatório para o ENEM 2023. Lembrando que o Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado como mecanismo de acesso à educação superior e este ano teve como tema de redação “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Segundo o professor Pedro, responsável pela escola Argumenta Mais, muitos alunos que foram exclusivamente no aulão se saíram muito bem na redação, alcançando notas acima de 900. Três deles são de Araucária, eles tiraram 980 (a nota máxima da redação do ENEM é 1000). Confira os depoimentos desses alunos.

Camila Teixeira de Oliveira Marchetti, 22 anos, mora no bairro Iguaçu e pretende cursar Medicina. Ela concluiu o ensino médio em 2018 no Colégio COC, e este foi seu sexto ENEM. Seu sonho é passar da UFPR, mas ela não descarta outras possibilidades. “Procurei ler bastante e estudar sobre a estrutura da redação, que aprendi a montar dentro das aulas do Argumenta Mais. Como eu já tinha alcançado o 900+ nos anos anteriores, esse ano foquei mais na prova objetiva. Posso dizer que o diferencial desse ano foi que eu li mais que os anteriores. Quanto ao tema de 2023, inicialmente me causou medo, achei complexo e tinha certeza que tinha ido mal, mas quando tirei 980, fiquei surpresa.

Julia Soares Gurski, 18 anos, mora no bairro Costeira e concluiu o ensino médio em 2023, no Colégio Estadual Júlio Szymanski. Este foi seu primeiro ENEM, ela conta que estudava pela manhã no colégio e de tarde fazia seu TCC, sem deixar de lado as revisões do conteúdo para o vestibular. “Pelo menos duas vezes por semana eu treinava redações para ir melhorando minha escrita e aos sábados eu tinha aula com a Argumenta. Achei o tema deste ano muito significativo e consegui desenvolver muito bem minha ideia, tirei 980. Eu quero cursar Direito ou Letras na UFPR”.

João Vitor Luz, 21 anos, é morador do bairro Porto das Laranjeiras. Estudou nos colégios COC e Positivo e concluiu o ensino médio em 2019. Já fez o ENEM várias vezes, inclusive como treineiro quando estava cursando o ensino médio e também quando fazia cursinho pré-vestibular. “Minha rotina de estudos foi dividida em duas partes, na parte da manhã assistia às aulas teóricas e no período da tarde/noite eu focava na prática, na resolução de exercícios e produção de redação. No total totalizava em média umas 10 horas diárias de segunda a sexta. Sobre o tema da redação, achei perfeito, porque essa é a função do ENEM, trazer à tona debates que, em geral, são pouco discutidos pela sociedade. Planejo usar a nota do ENEM para cursar Medicina ou na Unioeste ou com bolsa em alguma universidade particular de Curitiba”.