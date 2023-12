Estudantes do Colégio Metropolitana esbanjaram alegria e criatividade na Noite de Autógrafos

A Noite de Autógrafos do Colégio Metropolitana encerrou da melhor forma possível as atividades letivas de 2023. O evento aconteceu no dia 14 de dezembro e foi um sucesso, reunindo professores, funcionários e alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I com seus familiares.

A Noite vem acontecendo no colégio há muitos anos e é um momento especial, que reúne toda a comunidade escolar em um verdadeiro espetáculo de talentos. “Todos os alunos se apresentaram de forma brilhante e ainda autografaram os livros que eles escreveram durante o ano de 2023. Foi um encontro mágico, que certamente ficará guardado na memória de todos”, comentou a diretora Márcia Katuragi.

Márcia e Katuragi recebem o prêmio Selo Social das mãos da secretária Léo

Segundo ela, 2023 foi um ano de muitos projetos e eventos importantes realizados no colégio. “Estamos encerrando o ano com sentimento de objetivos alcançados e com grandes expectativas para 2024. Com nossa equipe sempre qualificada e determinada, desejamos um Ano Novo de muitas alegrias e sonhos realizados, pois só existem realizações quando nós sonhamos”, afirma Márcia.

A competente equipe do Colégio Metropolitana

Matrículas abertas

Você também poderá fazer parte da Família Metropolitana! O colégio atende desde a educação infantil até o ensino médio e está com matrículas abertas para o ano letivo de 2024. O endereço é Rua Lourenço Jasiocha, 1058 – Centro, fone de contato (41) 3642-1716 e e-mail contato@colegiometropolitana.com.br