Evandro Leão: Amor após o divórcio

Há vida após o término de um relacionamento? Respire fundo, que sim! Dê um desconto ao Cupido se ele errou nas primeiras flechadas amorosas em sua vida. Todos têm dias de vistas embaçadas e óculos sujos. O Cupido, conhecido como anjo do Amor, não ficou de fora. Pode ter mirado bem longe do seu alvo, e não tem problema – dá tempo ainda de esfregar os olhos, lavar o rosto, limpar as lentes e endireitar o olhar para amar outra vez! E como voltar a amar depois de uma separação? Aqui vai um mini manual.

O primeiro passo é aceitar o fim do que não deu certo! Somos capazes de transformar em nossas vidas apenas aquilo que aceitamos. Enquanto ignoramos um problema, podemos tratar superficialmente suas consequências, mas jamais iremos solucionar a origem da dor sem ir à sua raiz. Então, comece a escavar sem medo: escreva para si mesma tudo o que você fez para seu último relacionamento ter sucesso. Em forma de lista, enumere tópico a tópico, redija separadamente tudo o que você e a outra pessoa fizeram para colaborar neste processo. Não se assuste com o que observar neste comparativo. Apenas reconheça!

Agora, em forma de texto, responda para si a seguinte pergunta: Por que mereço ser feliz no amor? Aqui você irá entender o que te faz uma pessoa amável, única e, com certeza, digna de boas afetividades. A partir desta breve reflexão, perceba quem você é e sinta o que você é capaz de construir num relacionamento com tantas qualidades percebidas.

Próximo passo

Perdoar! O ato de perdoar nos liberta e une ao amor universal. Quando perdoamos, nos desamarramos dos cordões invisíveis da mágoa, do rancor e do ódio. Oferecer perdão é para os corajosos, pois muitas vezes o tapa recebido numa relação pode representar uma traição que arrancou lágrimas e levou embora a autoestima. Um abandono sorrateiro que deixou o vazio para trás e uma criança chorando no berço. E nesta etapa, vale dizer em voz alta: Fulano de tal, eu te perdoo pela “traição”, “abandono”, e eu me perdoo a partir deste momento pela raiva, mágoa que senti, e eu me permito desligar de qualquer vínculo entre nós. Pela força divina, eu sou transformação! Se quiser ritualizar, faça uma carta com estas afirmações e, depois de ler em voz alta, queime!

Último passo

Agradecer! Aqui você vai passar a rota certa para o Cupido e lustrar com flanela seus óculos antes de ele sair igual doido atirando flechas aleatórias por aí. Nesta fase, você vai escrever uma carta para Deus, Espiritualidade… agradecendo pelo seu próximo relacionamento, como se ele já fosse real: “Deus, eu agradeço pelo meu relacionamento, pela pessoa honesta, leal, amorosa, companheira (adicione seus itens aqui) que está ao meu lado. Eu sou merecedora, digna deste amor, e ele multiplica minha fé!

Esta carta deverá ser lida em voz alta e utilizada em seu momento de preces. Quando o amor chegar, guarde-a como um registro de seus combinados divinos. O sentimento de gratidão tem o poder de nos conectar com a fonte criadora do Universo. Jesus uma vez disse: “Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você transportará montes.”

Desta forma, semeie o amor sempre ao seu redor. Não importa se ele não nasceu à primeira vista. Importa que ele te proporcione saúde e evolução. Desejo um amor saudável em sua vida e me visite no Instagram @tarodafortuna.

Edição n.º 1405