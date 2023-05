Ex-vereador vence o câncer e agradece equipe médica que o atendeu

O ex-vereador e ex-secretário municipal de Araucária, João Alceu Souza Rodrigues, 65 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata em 2014, após realizar consultas e exames de rotina. Mas foi somente em 2018 que ele descobriu que o câncer era maligno e agressivo, sendo imediatamente encaminhado para iniciar um tratamento no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. A partir de então, João viu sua vida mudar drasticamente. “Foram cinco anos de rotinas puxadas pelo intenso tratamento que fiz no Erasto. Enfrentei uma grande batalha contra a doença”, lembra.

No dia 15 de janeiro do ano passado, mais um capítulo triste na luta de João contra o câncer: os médicos decidiram que ele teria que fazer uma cirurgia, isso após ele ter feito um longo tratamento, incluindo inúmeras biópsias, tomografias, cintilografias e exames laboratoriais. “O médico falou que eu teria que fazer a cirurgia porque o câncer havia dilatado. Foi complicado, pois não havia muitas garantias de que a cirurgia daria certo, minhas chances eram poucas”, relembra.

Segundo João, a cirurgia que tinha previsão de durar uma hora e quarenta minutos, durou sete horas e ele ainda enfrentou um pós-operatório de quase três dias na UTI. “Fui me recuperando aos poucos, fiz quimioterapia, fisioterapia e depois recebi alta. Realizei o PSA e todos os demais exames depois do tratamento e o resultado deu 0,01, ou seja, câncer praticamente inexistente. Foi um milagre! Um tumor de 6,5 cm x 4,5 cm havia sumido. O médico até brincou comigo dizendo que tiraram uma batata de dentro de mim. Graças a Deus, deu tudo certo”, comemora.

Para encarar essa luta de pé, João disse que recebeu muito apoio da família e dos profissionais de saúde que o trataram. “Minha esposa me ajudou muito, eu devo muito a ela. Nessas horas que você acaba vendo quem está mesmo do seu lado, minha esposa, minhas filhas, meus genros e alguns amigos, todos me deram apoio, incentivo, oração, e estavam sempre junto comigo. Foi complicado, passamos por muitas dificuldades, mas superamos e o mais importante é que do câncer estamos curados. E claro, não posso deixar de agradecer aqui ao médicos Dr Jonas, Dr José, Dr Christopher, enfim toda a equipe médica do Hospital Erasto Gaertner que cuidou muito bem de mim e me deu suporte para buscar a cura”.

Esta foi a segunda luta pela vida travada pelo João, em 2009 ele teve um AVC e ficou 28 dias em coma, mas depois de 6 meses, se recuperou totalmente. “Venci um AVC e sempre digo que renasci pela segunda vez quando descobri que estava curado do câncer”.

Nina Santos e Maurenn Bernardo.

Foto: Victoria Malinowski.

Edição n. 1361