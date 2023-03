Fada Madrinha amplia loja de confecções com peças no estilo casual

Há 31 anos no mercado de Araucária, a Fada Madrinha Calçados está expandindo sua loja de confecções apostado, além de roupas esportivas, em peças no estilo casual. Os empresários Alex e Tatiana Nogueira, que assumiram a gestão da empresa há cerca de 4 anos, afirmam que a proposta é ampliar o mix de produtos, permitindo que os clientes saiam da loja, vestidos da cabeça aos pés.

“Já trabalhávamos com roupa esportiva, mas o espaço era pequeno por conta da variedade de calçados que temos na nossa loja. Agora temos um espaço mais amplo e moderno para atendermos nossos clientes com peças descontraídas, macias, modelagens leves e confortáveis”, asseguram.

A Fada Madrinha Confecções já está atendendo, porém terá sua inauguração oficial simultaneamente à chegada da coleção de inverno. No novo espaço da loja os clientes poderão encontrar roupas multimarcas, masculinas e femininas, nos estilos esportivo e casual. Todas as peças estão dispostas em um ambiente onde o cliente pode fazer a escolha com todo conforto e comodidade. “Convidamos a população para conhecer nossa loja e nosso atendimento personalizado e único. Aqui o cliente é tratado como pessoa, porque somos uma loja humanizada”, diz Tatiana.

Fada Madrinha ampliou com um setor de roupas mais casuais.

A Fada Madrinha Calçados e Confecções fica na rua Presidente Carlos Cavalcanti, 128, no Centro. Os clientes podem parcelar suas compras em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e ainda participar da promoção especial de inauguração do novo espaço, concorrendo a uma exclusiva cesta de Páscoa da Brasil Cacau. Para conhecer mais sobre a Fada Madrinha, acesse o Instagram: @fadamadrinhaaraucaria.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1356