Família de araucariense com câncer organiza rifa para arcar com as despesas do tratamento

Dayane Kaminski tem apenas 35 anos, ou seja, uma vida pela frente. No entanto, essa mesma vida lhe pregou uma peça: faz alguns anos que ela vem lutando bravamente contra o câncer. Mesmo não se deixando vencer pela doença, ela encontra-se acamada por conta da sua atual condição de saúde, está usando fraldas e necessita diariamente de uma série de medicamentos. Até então Dayane se virava sozinha para bancar o tratamento, mas ela não está mais em condições e por isso não tem conseguido arcar com os custos. Dessa forma, sua família decidiu organizar uma rifa para ajudá-la.

O valor da rifa é R$5,00 e entre os prêmios que serão sorteados estão dois vouchers de café colonial, dois vouchers de almoço (feijoada), dois passaportes para o Acqua Park, uma limpeza de pele, uma drenagem linfática. Para adquirir um ou mais números da rifa, faça um PIX na chave CPF 07863054958. Envie os comprovantes para que seu nome seja colocado na urna do sorteio, pelo WhatsApp (41) 9 9257-2407.

A luta da Dayane

O primeiro câncer que Dayane tratou foi o de mama, depois vieram as metástases no fígado, nos ossos (onde ela teve que fazer uma cirurgia de substituição de fêmur), no pulmão e agora recentemente surgiram três tumores no cérebro.

Mesmo com todas essas metástases e já aposentada por causa da doença, durante um bom tempo Dayane vendia doces e fazia faxinas para bancar as despesas do tratamento, conseguindo assim pagar os remédios e as contas da casa onde mora com suas duas filhas (o marido a abandonou durante o tratamento).

Porém, com a descoberta dos tumores e a necessidade de se submeter a um tratamento mais severo, ela ficou bastante debilitada e teve que parar com todas as atividades que fazia. Sendo assim, as dificuldades financeiras vieram e uma vakinha virtual foi criada no intuito de ajudá-la. Contribua através do link https://www.vakinha.com.br/3639151

