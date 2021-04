Família de Contenda se mobiliza para doar alimentos às famílias carentes

Junto da crise sanitária iniciada em março do ano passado, muitas famílias araucarienses se viram diante de dificuldades financeiras graves. Em Contenda, uma família se sensibilizou com as notícias de que em alguns lares estava faltando o essencial, e decidiu se unir a outros amigos, em uma campanha de arrecadação, buscando nesta corrente do bem, ajudar o máximo de pessoas carentes possível.

Mônica Padilha Caitano foi quem tomou a iniciativa de começar as doações. Praticando a empatia, ela pretende montar kits completos para as famílias que precisam, desde alimentos até itens de higiene pessoal. “As doações vão ajudar quem realmente está passando por dificuldades. Mas para que eu consiga entregar os kits, preciso da ajuda de cada um”, pede a voluntária.

A campanha começou na última sexta-feira, 9 de abril, e pretende seguir até julho. O local de entrega das doações é a própria casa da Mônica, na Rua Antônio Cionek, n° 221, Jardim Cionek, ou na loja 1.99, no centro de Contenda. Podem ser entregues alimentos não perecíveis e produtos de higiene. “Doar é um ato de amor ao próximo. Creio que Deus já abençoou essa campanha e muitas famílias serão ajudadas. Acredito no bom coração das pessoas”, finaliza Mônica.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021