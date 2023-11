Família de jovem catarinense que está desaparecido há quase um mês pede ajuda para encontrá-lo

Lucas Chagas Silveira, um homem de 37 anos morador da cidade de Blumenau -SC, está desaparecido há mais de 20 dias e há informações de que o rapaz foi visto na região de Araucária.

No dia 02/11, ele embarcou em um ônibus saindo de Balneário Camboriú com destino a Blumenau, mas não chegou em casa nesse dia. No dia que desapareceu ele usava calça preta, camisa polo preta, tênis preto da Nike e uma mochila. Ele tem 1,75 de altura, cabelos curtos e uma mecha branca de nascença.

Sua família está desesperada para encontrá-lo, pois além do fato de estar desaparecido, Lucas faz uso de medicamentos controlados e sua família suspeita que ele possa estar em surto e perdido.

Se você tiver alguma informação sobre a localização dele, entre em contato através dos telefones (47) 99105-7069.