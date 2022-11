Família de jovem que está na na UTI faz vakinha para bancar despesas

João Vitor Cardoso, morador de Araucária, está internado na UTI de um hospital no Mato Grosso do Sul, após ter sofrido um grave acidente de trânsito no sábado (05/11), naquele estado, onde estava a trabalho. Ao receber a notícia, a família do jovem ficou desesperada, porque apesar da gravidade dos seus ferimentos, durante três dias ele ficou internado em um leito normal, porque não havia vaga na Unidade de Terapia Intensiva. Sendo assim, amigos e familiares criaram uma vakinha virtual, no intuito de arrecadar dinheiro para pagar o tratamento.



Na terça-feira (09/11), o hospital acabou transferindo João Vitor para a UTI, porém a vakinha segue, agora com o objetivo de arrecadar fundos para as despesas que a família está tendo com deslocamento entre os estados (Paraná e Mato Grosso do Sul), estadia e alimentação, além da compra de itens de higiene pessoal que o João necessita e que não são fornecidos pelo hospital.



O link da vakinha virtual para quem quiser ajudar o João Vitor é https://www.vakinha.com.br/3267932