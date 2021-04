Família de motociclista morto em acidente pede melhorias em sinalização

A morte do motociclista Danilo Jeronimo Candido dos Santos, 31 anos, em um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira, 9 de abril, no cruzamento das ruas Vital Brasil e Pedro Paluski, no bairro Fazenda Velha, atrás do Max Atacadista, causou indignação entre familiares e colegas do professor. No local do acidente, eles colocaram vários cartazes, pedindo mudanças na sinalização do cruzamento.

A moto que Danilo pilotava foi atingida por um veículo Etios, que teria parado para atravessar e não percebeu que ele vinha pela principal. Com a colisão, o professor se perdeu e caiu, batendo a cabeça no meio fio. Ele ainda foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o hospital, onde faleceu na manhã do dia seguinte.

Sobre a questão, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) explicou que o cruzamento é muito bem sinalizado, inclusive existem calotinhas (tartarugas), que ajudam a reforçar a sinalização. “O que aconteceu foi uma fatalidade, o condutor do veículo acabou ficando em um ponto cego e não viu o mociclista. Ele não vinha em alta velocidade, mas infelizmente o capacete caiu na hora da queda e ele bateu a cabeça. Já mudamos uma área que era de estacionamento de veículos, e colocamos para motos, para dar maior visibilidade”, explicou a SMUR.

A secretaria lembrou ainda que está em alerta, e caso perceba a necessidade de alguma outra intervenção naquele cruzamento, a mesma será feita.

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021