Família de Olivo pede ajuda a moradores do CIC, Tatuquara e Vitória Régia para encontrá-lo

Na tarde de terça-feira, 28 de novembro, por volta de 14h, um homem desapareceu se sua casa localizada na Avenida Manoel Ribas, no Centro.

De acordo com as informações que a sua filha repassou, Olivo Lara da Silva, de 50 anos, desligou o celular e não recebe mais ligações, ele teria apenas enviado uma mensagem se despedindo para a esposa e as duas filhas.

“Estamos desesperados a procura dele. Já fomos em todos os lugares possíveis e não o encontramos. Ele tem depressão e nunca havia feito algo do tipo antes”, explica Aliny, filha de Olivo.

Na última vez que foi visto, Olivo estava vestindo uma jaqueta de náilon azul-marinho, calça azul-marinho e tênis preto.

Nessa quinta-feira, 30 de novembro, familiares disseram que conseguiram informações de que o celular de Olivo teria sido usado na região da CIC, Vitória Régia e Tatuquara, em Curitiba. Então acreditam que ele pode estar circulando por essa região.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de Olivo, entrar em contato com a Aliny pelo número (41) 98503-0050.