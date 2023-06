Família de paciente oncológica cria vakinha virtual para construir casa para ela e os três filhos

Bianca Cristine de Souza Campos, uma araucariense de 35 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em janeiro deste ano. Além do susto que levou ao saber do diagnóstico, ela também recebeu a triste notícia de que precisaria realizar uma cirurgia para retirar o tumor. No dia 6 de março ela fez o procedimento e logo em seguida iniciou um intenso tratamento pós-cirúrgico, que incluiu sessões de radioterapia e quimioterapia. No dia 15 de abril, quando Bianca seguia com o tratamento, confiante na cura, levou mais um tropeço da vida, o marido sofreu um infarto fulminante e faleceu.

A perda do companheiro, com quem Bianca teve três filhos, abalou demais a família. Pra piorar ainda mais a situação, mãe e filhos (de 10, 8 e 6 anos) tiveram que sair da casa onde viviam e se mudaram para o endereço da avó materna das crianças, no Jardim Califórnia, porém o espaço é muito pequeno e não oferece condições de abrigar a todos. “Meu esposo não trabalhava registrado e não consegui nenhum tipo de benefício ou aposentadoria do governo, e devido ao meu tratamento do câncer não posso trabalhar. Morávamos nos fundos da casa da família do meu esposo, mas preferi voltar para casa dos meus pais, pois aqui tenho todo apoio e ajuda com meus filhos”, conta.

Por conta dessas dificuldades, familiares e amigos da Bianca se solidarizaram e criaram uma vakinha virtual para arrecadar dinheiro e construir uma casa no terreno da mãe, onde ela poderá viver com seus filhos. A vakinha também tem o objetivo de custear medicamentos, transporte e suplementos alimentares indicados pelo médico para o tratamento dela. “Criar a vakinha foi a forma que encontramos de mostrar nossa história e pedir ajuda das pessoas. Desde já agradecemos a todos que nos ajudarem”, declarou.

Ajude a família da Bianca, contribua com a vakinha virtual pelo link: https://www.vakinha.com.br/3769010 ou fazendo um PIX de qualquer valor na chave: 058.058.549-29

Maurenn Bernardo e Nina Santos.

Edição n. 1365