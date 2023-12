Família está a procura da gatinha Flora que sumiu próximo ao Corpo de Bombeiros

Na tarde do dia 25 de dezembro, feriado nacional de Natal, uma gatinha acabou desaparecendo de sua casa, que está localizada na Rua José Cetnarowski, no bairro Cachoeira, próximo à rotatória do Corpo de Bombeiros.

A gatinha se chama Flora, tem apenas 3 aninhos e já é castrada. De acordo com as informações repassadas pelo seu tutor, a gatinha sumiu de repente. “Nós havíamos saído, e ela ficou com os nossos outros animais em casa. Quando voltamos a noite, a Flora já não estava mais em casa”.

O tutor ainda fala que procurou todos os dias por ela, mas infelizmente não a encontrou até agora.

A Flora tem os olhos amarelos, e seu pelo é uma mistura de branco, amarelo e preto. Pelo corpo seu pelo é branco com algumas manchas amarelas, e parte do seu rostinho e seu focinho são da cor preta.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Flora, entrar em contato com o número (41) 99879-9429, ou com o número (41) 99811-1569.